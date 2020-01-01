أحمد موسى يهنئ وزير التعليم بعد نجاح امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:23 م
أمنية فوزي
وجه الإعلامي أحمد موسى التحية لوزارة التربية والتعليم والدكتور طارق شوقي، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة بنجاح كبير.

وتابع موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن وزير التربية والتعليم تحدى عن ثقة وإجراءات وأصر على إجراء الامتحانات.

وأضاف أن الاهتمام بمستقبل أولادنا وصحتهم في نفس الوقت كانت معادلة لابد من حلها والحفاظ على المسارين وتم اتخاذ إجراءات جيدة تمت خلالها الامتحانات وكانت فرحة الطلاب قوية وظهرت بعد اليوم الأخير من الامتحانات.

وأشار إلى أن الظروف كانت صعبة في ظل جائحة كورونا ولكن كان لابد من تقييم الطلاب قبل التعليم الجامعي وكان الحرص على عدم ضياع سنة من عمر أولادنا قائلا: "مبروك يا دكتور طارق".

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكدا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى المبارك.

وقال وزير التربية والتعليم: كل الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، و"أي حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا إننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة اكبر بكثير من السنوات الماضية، مؤكدا أن نتيجة الثانوية العامة إن شاء الله سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم

وكان قد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه لم يكن يصح دخول الجامعة دون امتحانات، لافتا إلى أن مواعيد الامتحانات مستمرة لآخر سبتمبر لظروف كورونا، وتأجيل بعض الطلاب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن تحديد موعد بدء الدراسة كان محسوبا بدقة

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أون لاين، أن مصر كدولة بكامل مؤسساتها استطاعت تنفيذ امتحانات غير تقليدية لحوالي 22 مليون طالب، وهذا يحسب لها، وهذه آخر مرة للامتحانات التقليدية في الثانوية العامة، ونحاول تغيير ثقافة التعلم، بحيث يكون هدفه الفهم وليس الدرجات.

وقال "لا نريد نظام تعليمي قائم على الدرجات، والامتحان سيكون بأسئلة لن يراها أحد قبل ذلك مثل الموجود حاليا في ثقافة الحفظ والتلقين، الدروس الخصوصية لن تكون كما كانت، ومن يختار السناتر مسئول عن قراراه وعن إهدار أمواله، نحن نحارب الدروس كمنظومة وليس أشخاص بعينهم مثل المعلمين لأنها ضد ثقافة التعلم الجديدة".

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مر بظروف ااستثنائية بسبب ظروف جائحة كورونا، وأنه بسبب كورونا تم ابتكار أنظمة جديدة للتقييم، وهذا يدل أن الامتحان ليس الوسيلة الوجيدة لتقييم الطلاب.


وأشار خلال مؤتمر صحفي " أون لاين" أن كان هناك محاولات مستميته من البعض لإفشال امتحانات الثانوية العامة هذا العام، موضحًا أن أي تأجيل أخر على امتحانات الثانوية العامة كان سيسبب خللا بالعام الدراسي الجديد وموعد بدءه.

وأوضح شوقي أن هذا العام هو آخر ثانوية عامة بالنظام التقليد، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا أن التعليم أساسه الفهم وليس الدرجات، مشددأ أن الدروس الخصوصية غير قانونية.

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نتيجة الثانوية العامة 2020 طارق شوقي الجيش المصري التربية والتعليم الامتحانات احمد موسي

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