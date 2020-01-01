أدعية يوم عرفة للزوج.. الدعاء المأثور والمستجاب وفضل يوم عرفة على سائر الأيام

أدعية يوم عرفة للزوج: يوم عرفة هو يوم نتلمس فيه إجابة الدعوات و الرحمات والمغفرة ورفع الدرجات والفوز بالأجر والثواب من الله عز وجل، ويحرص كل من على التوسل إلى الله بخالص الدعوات النابعة من القلب ويتحرى كل منا الإخلاص في الدعوات سعيا وراء تحقيق الأمنيات، ومن المعروف أن الزوج هو جنة زوجته وبوابة سعادتها في الدنيا والآخرة لذا تخص الزوجات أزواجهن بالدعوات المخلصة في هذا اليوم العظيم، وننشر اشهر الأدعية الجامعة التي تجمع كل ما يهم الزوجة والتي تحب الدعاء بها لزوجها لترديدها في هذا اليوم المبارك.









أدعية يوم عرفة





يا لطيف يا لطيف يا لطيف اسألك بلطفك الخفي وبنورك الذي ملاء أركان عرشك أن تسخر لي من هو اقوي مني وتجعلني سكنا لزوجي وهو سكن لي.





اللهم يا مسخر الرياح لسليمان و يا مسخر الحوت ليونس و يا مسخر جبريل لمحمد أن تسخر لي زوجي واكفني شره اللهم واجعل زوجي قرة عيني و اجعلني قرة عينه .





اللهم رد زوجي لي ردا جميلا اللهم إني اسألك باسمك الحبيب الكافي ان تكفيني كل أموري مع زوجي مما يشوش خاطري ويسهر ناظري اللهم ألف بين قلبي وقلبه كما الفت بين قلوب عبادك اللهم سخره لي كما سخرت البحر لموسى .





اللهم اصرف نساء الكون عن زوجي اللهم اقذف حبي في قلب زوجي كما قذفت حب عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جملني في عينه واجعله سكنا لي واجعلني سكن له واجعل بيننا مودة ورحمة انك على كل شيء قدير .





اللهم اظهر محاسني لزوجي واظهر محاسنه لي واستر عيوبي عنه واستر عيوبه عني .





اللهم اجعل زوجي حبيبا حليما كريما هينا لينا معي.









فضل يوم عرفة





يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم يغفر الله فيه الخطايا والذنوب ويعتق عباده من النار، ويقف فيه الحجيج جميعا على صعيد واحد كلهم سواء لا فرق بين ابيض وأسود ولا عربي أو أعجمي إلا بالتقوى.





وهو يوم يخزى فيه الشيطان ويُرى ذليلا حقيرا،وتكون وقفة عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة، وكما أسلفنا، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس .





ويعد الوقوف بعرفات أهم ركن من أركان الحج، فهو ركن الحج الأعظم، ويبدأ الوقوف مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة، ويكون الوقوف داخل حدود عرفات، وإن لم يقف الحاج هناك فلا يصح حجه.









موعد الوقفة والعيد





وتوافق وقفة عرفات هذا العام في يوم 3 من يوليو الجاري ويكون عيد الأضحى المبارك في يوم 31 يوليو ويستمر حتى 3 من شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد أن تم إلان أن شهر ذي القعدة أتي تاما هذا العام وان غرة شهر ذي الحجة ستكون غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.



