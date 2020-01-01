أدعية يوم عرفة للزوج.. الدعاء المأثور والمستجاب وفضل يوم عرفة على سائر الأيام

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:18 م
يوم عرفة
يوم عرفة
أدعية يوم عرفة للزوج.. الدعاء المأثور والمستجاب وفضل يوم عرفة على سائر الأيام

أدعية يوم عرفة للزوج: يوم عرفة هو يوم نتلمس فيه إجابة الدعوات و الرحمات والمغفرة ورفع الدرجات والفوز بالأجر والثواب من الله عز وجل، ويحرص كل من على التوسل إلى الله بخالص الدعوات النابعة من القلب ويتحرى كل منا الإخلاص في الدعوات سعيا وراء تحقيق الأمنيات، ومن المعروف أن الزوج هو جنة زوجته وبوابة سعادتها في الدنيا والآخرة لذا تخص الزوجات أزواجهن بالدعوات المخلصة في هذا اليوم العظيم، وننشر اشهر الأدعية الجامعة التي تجمع كل ما يهم الزوجة والتي تحب الدعاء بها لزوجها لترديدها في هذا اليوم المبارك.


أدعية يوم عرفة 

يا لطيف يا لطيف يا لطيف اسألك بلطفك الخفي وبنورك الذي ملاء أركان عرشك أن تسخر لي من هو اقوي مني وتجعلني سكنا لزوجي وهو سكن لي.

اللهم يا مسخر الرياح لسليمان و يا مسخر الحوت ليونس و يا مسخر جبريل لمحمد أن تسخر لي زوجي واكفني شره اللهم واجعل زوجي قرة عيني و اجعلني قرة عينه .

اللهم رد زوجي لي ردا جميلا اللهم إني اسألك باسمك الحبيب الكافي ان تكفيني كل أموري مع زوجي مما يشوش خاطري ويسهر ناظري اللهم ألف بين قلبي وقلبه كما الفت بين قلوب عبادك اللهم سخره لي كما سخرت البحر لموسى .

اللهم اصرف نساء الكون عن زوجي اللهم اقذف حبي في قلب زوجي كما قذفت حب عائشة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم جملني في عينه واجعله سكنا لي واجعلني سكن له واجعل بيننا مودة ورحمة انك على كل شيء قدير .

اللهم اظهر محاسني لزوجي واظهر محاسنه لي واستر عيوبي عنه واستر عيوبه عني .

اللهم اجعل زوجي حبيبا حليما كريما هينا لينا معي.


فضل يوم عرفة

يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم يغفر الله فيه الخطايا والذنوب ويعتق عباده من النار، ويقف فيه الحجيج جميعا على صعيد واحد كلهم سواء  لا فرق بين ابيض وأسود ولا عربي أو أعجمي إلا بالتقوى.

وهو يوم يخزى فيه الشيطان ويُرى ذليلا حقيرا،وتكون وقفة عرفة  في التاسع من شهر ذي الحجة، وكما أسلفنا، وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه  أفضل يوم طلعت عليه الشمس .

ويعد الوقوف بعرفات أهم ركن من أركان الحج، فهو ركن الحج الأعظم، ويبدأ الوقوف مع شروق شمس يوم التاسع من ذي الحجة، ويكون الوقوف داخل حدود عرفات، وإن لم يقف الحاج هناك فلا يصح حجه.


موعد الوقفة والعيد

وتوافق وقفة عرفات هذا العام في يوم 3 من يوليو الجاري ويكون عيد الأضحى المبارك في يوم 31 يوليو ويستمر حتى 3 من شهر أغسطس المقبل، وذلك بعد أن تم إلان أن شهر ذي القعدة أتي تاما هذا العام وان غرة شهر ذي الحجة ستكون غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.

أدعية يوم عرفة للزوج.. الدعاء المأثور والمستجاب وفضل يوم عرفة على سائر الأيام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوم عرفة موعد يوم عرفة موعد عيد الأضحى المبارك موعد العيد الكبير دعاء يوم عرفة افضل الادعية يوم عرفة

أخبار تهمك

مدرب جديد مرشح لقيادة برشلونة.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. "أمن القاهرة" يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعة و 11 دقيقة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 13 ساعة

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ أقل من ساعتين

وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية ويزف خبرا سارا

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. فايلر يرفض عودة ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصر لروسيا: سنتصدى لأي تدخلات أجنبية في ليبيا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

"اللھم علّق قَلبي بِالقرآن"..تعرف على أدعية شهر رمضان المبارك

دعاء اخر جمعة من رمضان 1440 | دعاء يوم 26 السادس والعشرين من رمضان | أدعية ليلة القدر

دعاء يوم عرفة

(اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ) | دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 1441 وافضل الادعية المستجابة في الشهر الفضيل Ramadan 2020/1441

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2020/1441 | اعرف الآن افضل الادعية المستجابة (دعاء 18 رمضان 1441) مكتوب رمضان Ramadan

دعاء اليوم التاسع عشر من رمضان | ننشر لكم دعاء يوم 19 رمضان 2020/1441 وفضله وثوابه وافضل الادعية المستجابة (ramadan 2020/1441)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

08:35 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً