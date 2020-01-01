شعبة الذهب تكشف معلومات جديدة عن الشبكة في مصر



وأشار "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن البورصة العالمية تتأثر بالوضع الاقتصادي، حيث أن أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد، منوها بأن هناك إقبال على شراء الذهب لانه يحافظ على قيمته.



وأضاف، "محليا اللي معاه فلوس بيشتري ذهب"، منوها بأنه حال تحسن الاقتصاد فأن سعر الذهب سينخفض، معتبرا أن من معه فائض مالي يفضل أن يشتري ذهب، لافتا إلى أن الشبكة في مصر ليست هدية، وإنما وثيقة تأمين للأسرة.



وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في مصر ارتفاعا جديدا قيمته 4 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 812 جنيها للجرام لأول مرة في تاريخ المعدن النفيس في مصر، وهو أعلي سعر سجله الذهب في تاريخه بمصر، وذلك علي خلفية ارتفاع كبير بالأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1825 دولار وهو السعر الأعلي للذهب منذ 9 سنوات.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18: 696 جنيها للجرام.



عيار 21: 812 جنيها.



عيار 24: 928 جنيه.



الجنيه الذهب: 6496 جنيها.



السعر العالمي: 1825 دولار.



وتمسك الذهب بارتفاعه قرب ذروة تسع سنوات يوم الثلاثاء إذ عادلت التوقعات بارتفاع التضخم بسبب زيادة التحفيز في الإقبال على المخاطرة، فيما اخترقت الفضة مستوى 20 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2016، وفق وكالة رويترز.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1818.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011 يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1821.10 دولار، ثم تجاوز الذهب 1820 دولار، بحسب وكالة رويترز



وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية ”التحفيز هو ما يقود سوق الذهب وسنحصل على المزيد منه. إنه عامل الجاذبية الذي يقود المعنويات للارتفاع حاليا“.



ويميل الذهب للاستفادة من التحفيز واسع النطاق إذ يُعتبر المعدن الأصفر بوجه عام تحوطا في مواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض العملات. لكن المحللين منقسمون بشأن توقعات التضخم.



وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن خطة تحفيز ضخمة لاقتصاداتهم التي نال منها فيروس كورونا بعد قمة صعبة امتدت خلال الليل وإلى يومها الخامس.



وفي الولايات المتحدة أيضا، أعلن النواب الجمهوريون في الكونجرس عن خطط لطلب مساعدات اقتصادية بقيمة تريليون دولار إضافية.وبجانب التحفيز، فإن تنامي الآمال في لقاحات لكوفيد-19 يعزز الأصول عالية المخاطر مما يحد من تقدم الذهب.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.6 % إلى 20.22 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2016، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 2049.26 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 %ة إلى 844.25 دولار.



قال رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب في مصر يتحدد وفقا لعاملين، إحداهما سعر الجنيه أمام الدولار، وسعر البورصة العالمية.