شعبة الذهب تكشف معلومات جديدة عن الشبكة في مصر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال رفيق عباس، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب في مصر يتحدد وفقا لعاملين، إحداهما سعر الجنيه أمام الدولار، وسعر البورصة العالمية.

وأشار "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن البورصة العالمية تتأثر بالوضع الاقتصادي، حيث أن أزمة كورونا أثرت على الاقتصاد، منوها بأن هناك إقبال على شراء الذهب لانه يحافظ على قيمته.

وأضاف، "محليا اللي معاه فلوس بيشتري ذهب"، منوها بأنه حال تحسن الاقتصاد فأن سعر الذهب سينخفض، معتبرا أن من معه فائض مالي يفضل أن يشتري ذهب، لافتا إلى أن الشبكة في مصر ليست هدية، وإنما وثيقة تأمين للأسرة.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-7-2020 في مصر ارتفاعا جديدا قيمته 4 جنيهات، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 812 جنيها للجرام لأول مرة في تاريخ المعدن النفيس في مصر، وهو أعلي سعر سجله الذهب في تاريخه بمصر، وذلك علي خلفية ارتفاع كبير بالأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1825 دولار وهو السعر الأعلي للذهب منذ 9 سنوات.

أسعار الذهب اليوم:
عيار 18: 696 جنيها للجرام.

عيار 21: 812 جنيها.

عيار 24: 928 جنيه.

الجنيه الذهب: 6496 جنيها.

السعر العالمي: 1825 دولار.

وتمسك الذهب بارتفاعه قرب ذروة تسع سنوات يوم الثلاثاء إذ عادلت التوقعات بارتفاع التضخم بسبب زيادة التحفيز في الإقبال على المخاطرة، فيما اخترقت الفضة مستوى 20 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2016، وفق وكالة رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1818.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011 يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1821.10 دولار، ثم تجاوز الذهب 1820 دولار، بحسب وكالة رويترز

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية ”التحفيز هو ما يقود سوق الذهب وسنحصل على المزيد منه. إنه عامل الجاذبية الذي يقود المعنويات للارتفاع حاليا“.

ويميل الذهب للاستفادة من التحفيز واسع النطاق إذ يُعتبر المعدن الأصفر بوجه عام تحوطا في مواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض العملات. لكن المحللين منقسمون بشأن توقعات التضخم.

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن خطة تحفيز ضخمة لاقتصاداتهم التي نال منها فيروس كورونا بعد قمة صعبة امتدت خلال الليل وإلى يومها الخامس.

وفي الولايات المتحدة أيضا، أعلن النواب الجمهوريون في الكونجرس عن خطط لطلب مساعدات اقتصادية بقيمة تريليون دولار إضافية.وبجانب التحفيز، فإن تنامي الآمال في لقاحات لكوفيد-19 يعزز الأصول عالية المخاطر مما يحد من تقدم الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.6 % إلى 20.22 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2016، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 2049.26 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 %ة إلى 844.25 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. فايلر يرفض عودة ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية ويزف خبرا سارا

منذ ساعة و 23 دقيقة

مصر لروسيا: سنتصدى لأي تدخلات أجنبية في ليبيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

منذ ساعة و نصف

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب جديد مرشح لقيادة برشلونة.. تعرف عليه

منذ ساعتين و 9 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "أمن القاهرة" يجرى حركة تنقلات محدودة بصفوف المباحث

منذ ساعة و 8 دقيقة

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

إثيوبيا: انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة

منذ ساعة و 9 دقيقة

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

منذ 35 دقيقة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 14-11-2019.. هدوء نسبي بسوق الصاغة خلال التعاملات الصباحية

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 24 نوفمبر 2019.. عيار 21 يستقر في سوق الصاغة

أسعار الذهب اليوم السبت 11-4-2020 في مصر والسوق العالمي

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 12-4-2020 خلال التعاملات الصباحية

ارتفاع كبير لسعر الذهب في مصر مدفوعا بالقفزة العالمية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 14-5-2020 في سوق الصاغة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:36 م

عاجل.. السودان تعلن تواصل مفاوضات سد النهضة عقب القمة المصغرة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

03:20 م

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

بأمر كارتيرون.. 5 لاعبين خارج الزمالك

08:35 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً