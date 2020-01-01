13 % تراجع بالصادرات الكورية بسبب كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
الصادرات الكورية تتراجع بنسبة 12.8%
 21 يوليو 2020 وقت الإنشاء: 09:02 AM اخر تحديث: 09:53 AM عدد القراءات: 149
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تراجعت الصادرات الكورية بنسبة 12.8% على أساس سنوي في الـ 20 يومًا الأولى من شهر يوليو، في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
 
ووفقًا لبيانات صادرة من دائرة الجمارك الكورية، فقد بلغت قيمة الصادرات 24.6 مليار دولار في الفترة الممتدة بين يومي 1 و 20 يوليو.
 
وتراجعت صادرات البلاد من رقائق الذاكرة التي تعد ركيزة أساسية للصادرات الكورية بنسبة 1.7%، وتراجعت صادرات السيارات بنسبة 14% في فترة العشرين يومًا مقارنة بعام سابق.
 
وشهدت الواردات الكورية تراجعًا في نفس الفترة بلغ 13.7% على أساس سنوي إلى 24.8 مليار دولار. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.2%.

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