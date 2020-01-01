طلاب حاسبات المنصورة يقدمون تطبيقا لمساعدة الأمهات للتعرف على متطلبات الطفل

أعلنت جامعة المنصورة في محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء عن مناقشة مشروعات التخرج بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة والتى تقام فى ظل إجراءات احترازية، وتحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات.





وأشار الدكتور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنصورة إلى مناقشة ٦٠ مشروع تخرج هذا العام بأقسام الكلية الثلاثة: نظم المعلومات وتكنولوچيا المعلومات وعلوم الحاسب بالإضافة إلى برنامج هندسة البرمجيات وبرنامج المعلوماتية الطبية الذى يشهد هذا العام تخرج أول دفعة.





وأضاف أنه تم تخصيص يومين لمناقشة مشروعات التخرج الخاصة بكل قسم، وأن عدد الطلاب بكل مشروع يتراوح بين ١٠ و١٥ طالب، حيث تتم مناقشة المشروعات بأربعة مدرجات بالكلية مع إتباع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأكد الدكتور شريف بركات وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب أن مشروعات التخرج هذا العام تتناول موضوعات هامة مثل الذكاء الإصطناعى، أمن المعلومات، تشفير المعلومات الطبية باستخدام سلاسل الكتل، إنترنت الأشياء والدوائر المدمجة، قواعد البيانات الخاصة بصيانة المعامل، التطبيقات الطبية، التعامل مع البيانات كبيرة الحجم، التعرف على الأشخاص باستخدام الوجه.





وتابع الدكتور سمير الموجى رئيس قسم علوم الحاسب سير مناقشة مشروعات التخرج وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلالها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وناقش الطلاب مشروعات التخرج والتى تتمن الجديد فى تطبيقات الموبايل والذكاء الاصطناعى وكان من أبرزها تطبيق ذكى.

وأشار الطالب محمد رضا الصايغ أحد أعضاء الفريق المشارك بمشروع التخرج أن الفريق قام بتنفيذ برمجة تطبيق موبايل للأمهات حديثي الولادة وهو أحد التطبيقات الذكية لمساعدة الأمهات على كيفية التعرف على متطلبات الطفل خلال الفترة العمرية من بداية الولادة وحتى عمر السنتين من خلال بصمة صوت الطفل وصراخه يتم تنبيه الأم لاحتياج الطفل الى (الرغبة فى النوم، الجوع، المغص، المرض وارتفاع درجة الحرارة....الخ ).