الزرعة: إنتاجية الصوب تصل لـ6 أضعاف الزراعة في الأراضي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال ياسر عبدالحكيم، المستشار العلمي لمشروع الصوب الزراعية، إن الصوب الزراعية انتشرت بشكل كبير في مصر، لافتَا إلى أن الصوب تنتج نحو 3 أضعاف الأراضي المكشوفة، خلاف أنها توفر المياه، وإمكانية زراعة أي محصول في أى وقت.

وتابع "عبدالحكيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن فدان الطماطم في الأراضي المكشوفة ينتج 5 طن، ولكن الصوب قد يصل الإنتاج لـ80 طن، ولكن تكلفة الزراعة في الصوب كبيرة


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