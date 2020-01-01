سهير شلبي لـ"الفجر الفني": هذا الفرق بين الإعلام في الماضي والحاضر

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

نحتفل اليوم بمرور 60 عامًا على افتتاح التليفزيون المصري، والذي افتتحه الرئيس جمال عبد الناصر، عام 1969وبدأ الإرسال بالاحتفالات بثورة يوليو.

وتواصل "الفجر الفني" مع الإعلامية الكبيرة سهير شلبي، وهي قامة من قامات التليفزيون المصري لمعرفة سبب رجوعه بالرغم من التطور التكنولوجي، وما الذي افتقده ليصبح الماضي أفضل من الحاضر.

وقالت "سهير" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "عملنا بتقاليد إعلام يُقدم خدمة إعلامية متميزة، وندخل في امتحانات كثيرة جدًا "500 إمتحان".

وتابعت: "خرجنا من بيوتنا متعلمين الأصول، ولدينا لغةعربية جيدة، ولا نُقدم ألفاظ نابية، وندخل في دورات تدريبية، ويوجد حوار، وخلفية ثقافية، وخبرة، ونراعي المشاهد".

وأضافت: "حاليًا أصبح أي شخص يظهر على التليفزيون يُلقب بالإعلامي، ويتحرك كثيرًا، والضحك بطريقة عالية".

وعن عودتها للتقديم مرة آخرى قالت: "أتمنى تقديم برنامج يكون مناسبًا وبفكرة جيدة، وما المانع لدي جمهور كبير ينتظرني".

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