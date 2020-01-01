راغب علامة لنجله: "مش ممكن زي غرامك إنت ألاقي غرام"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:26 م
راغب علامة
راغب علامة
نادين نجدي



نشر الفنان راغب علامة صورة جديدة له، عبر موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكان في الصورة برفقة إبنه وعلق عليها قائلاً :"مش ممكن زي غرامك إنت ألاقي غرام ".

إنتهى المطرب اللبنانى راغب علامة من تسجيل بعض الأغاني من ألبومه الجديد مضيفاً أنه يعمل حالياً على مراقبة الوضع الراهن حتى يتخذ قراره بكيفية طرح الأغنيات التى انتهى من تسجيلها حيث ينتظر استقرار الأوضاع بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا لطرح هذه الأغانى.

وأوضح علامة أن الألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، حيث يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، مشيرًا إلى أنه أشبه بالكوكتيل، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، ما بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.

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