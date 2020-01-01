تفاصيل جلسة فايلر مع الشناوي في بداية مران الأهلي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي

حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع محمد الشناوي، حارس الفريق، في حضور المترجم الدكتور عمرو محب، وذلك في بداية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش. 

ويحرص فايلر على عقد جلسات جماعية وفردية مع اللاعبين لتجهيزهم فنيًّا ومعنويًّا للمرحلة المقبلة، والحديث بشكل عام عن التحديات التي تواجه الفريق محليًّا وإفريقيًّا.

وسبقت جلسة فايلر مع الشناوي محاضرة سريعة من المدير الفني مع اللاعبين، للحديث عن البرنامج التدريبي الذي يقوم الفريق بتنفيذه في مران اليوم. ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

أخبار تهمك

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 5 ساعات

5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصر لروسيا: سنتصدى لأي تدخلات أجنبية في ليبيا

منذ ساعة و 11 دقيقة

روسيا: نتوقع بدء إنتاج لقاح كورونا "تجاريا" في أغسطس المقبل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

المثلوثي يدفع الزمالك لرفض نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب جديد مرشح لقيادة برشلونة.. تعرف عليه

منذ 41 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

لأول مرة.. محافظتان تسجلان "صفر" إصابات كورونا خلال 24 ساعة

منذ 42 دقيقة

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:20 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

05:11 م

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

08:27 ص

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

05:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً