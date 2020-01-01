كلوب: يوم الغد سيكون أفضل يوم بحياتي على الإطلاق

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مواجهة فريقه غدا أمام تشيلسي في الجولة السابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"سأحاول أن أكون جاهزًا لرفع اللقب نعم هنالك مباراة أولاً لكن لا يمكنني تجاهل ماسيحدث بعدها".





وأضاف :"لقد عمل اللاعبين بجهد كبير للوصول لهذه اللحظة، سأكون سعيدا جدا وسأكون بروح عالية للغاية".





وزاد :"يوم الغد سيكون أفضل يوم بحياتي على الإطلاق".





وتابع :""لم يشعر أحد أو يفكر أننا قد نعيش لحظة كهذه. سأكون فخورًا ،بما فعلناه. انه إنجاز كبير. انه يوم مهم جدًا".





وأوضح :"نعم يوم الغد سيكون مهمًا جدًا ولن يكون اخر يوم نرفع فيه لقبًا".





وأشار :"مواجهة تشيلسي ستشكل تحدياً ان تواجه فرق كهذه وأنت بطلًا ولاعبي يحبون بما يقومون به، حتى اللحظة انا راضٍ عن السلوك والإلتزام الذي أظهرناه".





وأردف :"أنا أتوقع مباراة جيدة منا ومن تشيلسي، هنالك اصعب شيئين علينا القيام بهما بمباراة الغد؛ ليست أسهل مباراة للتحضير لها وعلينا تحقيق الفوز والقتال على شيء ما ايضًا".





وزاد :"لن نحتفل حتى تبدأ الحفلة وعلينا التعامل مع ذلك، أنا متفائل للغاية ان نقدم أداءاً إيجابي مساء الغد".





واستطرد :"كما ذكرت علينا التحضير لأمرين، نحن نستعد لمواجهة تشيلسي وتحدثنا عن التحديات التي ستواجهنا هذا الاسبوع بعد مباراة أرسنال، والتحضير للإحتفال ورفع اللقب أيضًا".





وأكمل:" إنها مباراة صعبة وتحدٍ كبير ورفع للقب بيوم واحد، من حيث التدريبات فنحن جاهزين للغاية. كان هنالك تنافس بالتدريبات".





وواصل :"شيلسي سيقوم ببعض التغييرات لكن لديهم دفعة معنوية كبيرة بعد الفوز على اليونايتد بكأس الإتحاد. يجب ان نحرص على اننا لن نجعل الامور سهلة عليهم".





وأتم حديثه :"التفاصيل الصغيرة تحسم المباريات. وعلينا القيام بالأمور المناسبة والصحيحة".



