صحيفة خليجية: الإمارات دخلت مرحلة ما بعد التعافي من جائحة «كورونا»





أكدت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدراتها وكفاءاتها في مواجهة الأزمات بعد نجاحها الكبير في تجاوز أزمة فيروس كورونا العالمية التي نالت من اقتصادات كبرى دول العالم، بينما استطاع اقتصاد الإمارات وبشهادات جهات دولية مختصة اجتياز أسوأ التداعيات الاقتصادية الناجمة عنها، حيث بدأ التعافي التدريجي من تداعيات الفيروس، بعد أن نجحت كياناته ومنشآته المتنوعة، من مؤسسات حكومية وشركات خاصة ومشروعات متوسطة، في التأقلم سريعاً مع المتغيرات الجديدة التي فرضتها الجائحة.





وأضافت الصحيفة الخليجية، أن دبي تحتل المرتبة الأولى بين مدن العالم كافة في إدارة اقتصاد ما بعد "جائحة كوفيد 19" وفق التقييمات العالمية، ولا تزال دولة الإمارات تشغل المركز الأول إقليمياً، وتحتل مكانة متقدمة على مستوى العالم في المجالات الاقتصادية والتعليمية والحيوية الطموحة، وتجذب اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال والأثرياء من مختلف أنحاء العالم، وذلك لعوامل كثيرة، على رأسها توجيهات القيادة الرشيدة وتصميمها على الاستمرار في المسيرة التنموية واحتلال المراكز الأولى رغم العقبات والأزمات التي يواجهها العالم، وها هي دولة الإمارات تدخل في مرحلة التعافي فيما بعد جائحة كورونا، وهي المرحلة التي نشهد مؤشراتها ومعالمها، حيث الاستباقية في التخطيط، والتنفيذ المنظم، والتحفيز، والتضامن، والتفاؤل، وكذلك التعامل الإنساني الذي ظهر بوضوح، سواء على المستوى الدولي أو داخل مجتمع الإمارات خلال الأزمة الصحية العالمية.





وأشارت البيان، في ختام افتتاحيتها إلى أن حكومة الإمارات قدمت دعماً سخياً لقطاع الأعمال من خلال حزم التحفيز الحكومية، ما ساعد على تشجيع وتسهيل الأعمال التجارية في الاستثمار والإنتاج والتجارة والاستيراد والتصدير، والتي كان لها شأن كبير في التخفيف من آثار كورونا على الاقتصاد.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



