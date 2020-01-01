بتوجيهات حمد بن محمد الشرقي.. بدء فحوصات مجانية لكورونا في إمارة الفجيرة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة الفجيرة الطبية وبالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة، بحملة فحوصات مجانية عن مرض " كوفيد - 19 " تغطي جميع مناطق الإمارة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
 
تأتي هذه الحملة بهدف تسهيل وصول الخدمة لجميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين وبحسب المواقع والبرنامج الزمني المحدد لبرنامج المسح الميداني، وعلى من يرغب بإجراء اختبار الفحص المجاني إحضار بطاقة الهوية معه إلى مكان الفحص.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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