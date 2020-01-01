تعافي وخروج 8 حالات من مصابي كورونا بمستشفي قنا العام

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أعلن مستشفي قنا العام للعزل، اليوم الثلاثاء، عن تعافي وخروج 8 حالات من من مصابي فيروس كورونا المستجد بعد تلقي العلاج اللازم بالمستشفي.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام للعزل، إن المستشفي سجلت خروج 8 حالات من مصابي كورونا، مثمنًا جهود الأطقم الطبية التى تبذل كل ما بوسعها من أجل المرضى والتي ساهمت فى سرعة تعافى المصابين وإحداث نتائج طيبة على مدار الفترة الماضية.

ومن جانبهم أعرب المتعافين عن سعادتهم وفرحتهم بالخروج من فترة العزل وشكرهم للأطقم الطبية على جهودهم خلال فترة العلاج والمعاناة، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء، بعد قضائهم فترات زمنية متفاوتة فى عزل المستشفى وتلقيهم العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا عن خروج وتعافي 246 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى فرشوط المركزي منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة مدى التزام الفريق الطبي في الحضور وتوافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية رافقه خلال الجولة الدكتور اشرف الاحمر مدير عام الطب الوقائي.

وتابع شلبي تقييم التعامل مع المرضي المصابين بفيروس كورونا ومعايير الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، كما تفقد حالة المستشفى والمرافق والمعمل والصيدلية ومخازن الادوية والمستلزمات الوقائية، مشيرا الى ان الادوية والمستلزمات الوقائية تكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى وكذلك مرضى العزل المنزلي، وأضاف أن اللجنة قامت بمراجعة موقف الحضور والانصراف لكافة العاملين بالمستشفي.

كما تفقد السكرتير العام أعمال التطوير التي تجرى بمستشفى حميات فرشوط والتي تتم تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربى، مشيرا الى ان اعمال التطوير سوف تساهم في زيادة عدد الأسرّه بالمستشفى إلى ١٦٥ سرير بالإضافة الى تجهيز ٨ غرف عناية مركزة وتركيب شبكة غازات بجميع غرف المستشفى وكذا تركيب عدد ٣ مصاعد كهربائية لتوفير أقصى درجات الراحة للمرضى المترددين على المستشفى، وأضاف السكرتير العام ان أعمال التطوير تشمل أيضا رفع كفاءة استراحة الأطباء والممرضين بالمستشفى.

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