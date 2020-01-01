الذهب يسجل ذروة جديدة قبل نهاية التعاملات مع تراجع الدولار

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة أثناء التعاملات يوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى لها في حوالي تسع سنوات بدعم من تراجع الدولار وتوقعات بمزيد من الإجراءات التحفيزية لإحياء الاقتصادات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19 .

وتخطت الفضة حاجز 20 دولارا للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ يوليو  2016 .

وبحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 1.1 بالمئة عند 1835.30 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ سبتمبر   2011 عند 1841.01 دولار.

وقال محللون إن الذهب يستمد قوة من تراجع الدولار الأمريكي على الرغم من تحسن معنويات السوق.

وهبط مؤشر الدولار 0.47 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 5.6 بالمئة الى 21.02 دولار للاوقية وهو أعلى مستوى لها منذ العشرين من يوليو  2016 .

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