انطلاق القمة الأفريقية المصغرة حول سد النهضة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

انطلقت القمة المصرية السودانية الإثيوبية المصغرة بشأن سد النهضة، برعاية الاتحاد الإفريقى، منذ قليل، لمناقشة التقارير التى رفعت من قبل وفود الدول الثلاث فى جولة المفاوضات الأخيرة، والتى كانت برعاية السودان.

وتأتى القمة عبر الفيديو كونفرانس، بدعوة من دولة جنوب إفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وكانت المباحثات التى جرت خلال الأسبوعين الماضيين برعاية الاتحاد الإفريقى، وحضور مراقبين أفارقة وأوروبيين وأمريكيين، قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر فى مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة. 

هذا ودشنت إثيوبيا حملة إلكترونية تحت شعار "النيل لإثيوبيا"، وذلك في لهجة تصعيدية، بعد تعنتها خلال 11 يوما من المباحثات الفنية والقانونية التي اختتمت دون اتفاق.

وشن الإثيوبيين في جميع أنحاء العالم تلك الحملة الإلكترونية والتي تزعم رفع مستوي الوعي الدولي حول سد النهضة، ومحاولة إقناع الرأي العام الدولي بحق إثيوبيا في بنائه، والتي من المزمع استمرارها حتي يوم الجمعة المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا).

ونشر إثيوبيين تغريدات وصورا تحت هاشتاجات "#ITS_MY_DAM" و"#Nile_ForEthiopia"، و"#EthiopiaNileRight"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، لتبادل المعلومات المتعلقة بنهر النيل والسد، الذي تزعم أديس أبابا أنها لا تستهدف سوى توليد الكهرباء منه.

بدوره، نشر مُغرّد إثيوبي صورة بالإنجليزية مُعنونة بـ"حقائق عن نهر النيل"، تزعم أن 86 بالمائة من النيل ينبثق من إثيوبيا، ومع ذلك لا تحصل إثيوبيا على شيء منه، مُذيّلة الصورة برسالة تطالب بدعم إثيوبيا للحصول على نسبة مُنصفة ومتساوية من مياه النهر.

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