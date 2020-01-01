بالكمامة.. أحمد الشامي يشارك جمهوره من داخل الاستديو

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:35 م
احمد الشامي
احمد الشامي
نادين نجدي
نشر الفنان أحمد الشامي صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات " إنستجرام" .


وكان الشامي في لوكشين تصوير ويرتدي الكمامة، وعلق الصورة قائلاً:"التصوير في ايام الكورونا ، ربنا يحفظنا جميعًا يا رب" ، حازت الصورة على إعجاب الجميع.

شارك أحمد الشامي في مسلسل "فرصة تانية" فكان يجسد شخصية محامي، وصديق مقرب من زياد ، والمسلسل من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.

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