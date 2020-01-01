"الفجر الرياضي" ينفرد بتفاصيل بجلسة فايلر مع أمير توفيق.. وموقف السويسري من الصفقات

Advertisements

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات، خلال الساعات القليلة الماضية.



وجاءت الجلسة في وجود الدكتور عمرو محب مترجم الفريق، للتناقش حول أهم أهداف المرحلة المقبلة والصفقات المطلوبة والراحلين.



وكشف مصدر خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، عن تفاصيل الجلسة التي تم عقدها، والتي طالب خلالها فايلر بإغلاق ملف الصفقات خلال الفترة الحالية.



وأضاف المصدر: "فايلر أرجأ ملف الصفقات بالاتفاق مع أمير توفيق، بسبب ضيق الوقت ورغبته في التركيز بمباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا".



وتابع: "المدرب السويسري رفضت مناقشة أي عروض في الوقت الحالي أو ترشيحات، من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين، خاصةً أنه ينافس على دوري الأبطال".



ويستعد الأهلي لخوض مباراتين وديتين، أمام سموحة والجونة يومي 24 و 28 من الشهر الجاري، استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي والدوري العام ودوري أبطال إفريقيا".



ويلتقي الأهلي الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، خلال شهر سبتمبر المقبل.