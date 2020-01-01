مانشستر يونايتد يرصد مبلغا ضخما لضم نجم دورتموند

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعون بشدة من أجل حسم التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة ستار البريطانية بأن مانشستر يونايتد سيقدم عرضاً تبلغ قيمته 80 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع سانشو.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد ليس مستعد لدفع أكبر من هذا المبلغ وبالتالي إما أن يوافق بروسيا دورتموند عليه أو يرفض العرض نهائياً في وجه الشياطين الحمر.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى أن بروسيا دورتموند يرغب في الحصول حوالي 100 مليون جينه إسترليني مقابل التخلي عن سانشو علماً بأن العديد من الأندية أبدت اهتمامها بالنجم الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جادون سانشو البالغ من العمر20 عاماً يلعب في بروسيا دورتموند منذ عام 2017 قادماً من مانشستر سيتي وخاض مع الفريق الألماني 99 مباراة وسجل 34 هدفاً وصنع 43 هدف آخرين.



