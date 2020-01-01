وزير الإعلام: لأول مرة جنوب سيناء والبحر الأحمر بدون كورونا

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:35 م
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
ميسون أبو الحسن
أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، خلو محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر من اى إصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة.

وقال في بيان له، إن هناك انخفاض واضح خلال الأيام الماضية فى عدد حالات الإصابة، مؤكدًا أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، كشفت ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء لسانت كاترين اليوم، وطالبت بعدم التهاون فى الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "هيكل" أن وزير السياحة الدكتور خالد العناني، اعتبر أن خلو هاتين المحافظتين من الكورونا، مؤشرًا إيجابيًا لحركة السياحة الوافدة.

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