"الإسلامية لتمويل التجارة" تستعد لصرف 200 مليون دولار لهيئة السلع التموينية

قالت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يوم الثلاثاء إنها ستصرف ما تبقى من شريحة بقيمة 200 مليون دولار لتمويل مشتريات في الأسابيع الأخيرة لمشتري الحبوب الحكومي المصري من القمح.





وقالت جهة الإقراض إنها ستمد الهيئة العامة للسلع التموينية بأموال إضافية خلال الشهور المقبلة.





ومن حين لآخر، يتيح التمويل من المؤسسة للهيئة سداد قيمة مشترياتها عند الاطلاع بدلا من استخدام خطابات ائتمان تضمن السداد في غضون 180 يوما.