البورصات الأوروبية ترتفع بالختام بعد التوصل للاتفاق التعافي

انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بعد توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول صندوق التعافي.





ويهدف صندوق التعافي البالغة قيمته 750 مليار يورو (857 مليار دولار) إلى مساعدة دول الكتلة للتعافي من أزمة فيروس كورونا.





وكان رؤساء دول الاتحاد الأوروبي عالقين في محادثات منذ صباح يوم الجمعة الماضي لمناقشة صندوق التعافي المقترح والموازنة القادمة للكتلة، لكن كان كان هناك انقسامات حول حجم وهيكل الصندوق.





ومع ذلك، تمكن قادة أوروبا صباح اليوم من تحقيق اتفاق ناجح.





وعلى صعيد آخر، أعلنت شركتي "فايزر" و"بايوتيك" بيانات إيجابية مبكرة بالأمس حول لقاح لفيروس "كوفيد-19"، والذي أصاب نحو 14.6 مليون شخص حتى الآن.





فيما أعلن بنك "يو.بي.إس" تراجع أرباحه خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 11 بالمائة لكنها تجاوزت التوقعات.





وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 376.7 نقطة، كما زاد المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 6269.7 نقطة.





وصعد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 13171.6 نقطة، في حين شهد المؤشر الفرنسي "كاك" زيادة تتجاوز 0.2 بالمائة إلى 5104.2 نقطة.





وبحلول الساعة 4:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة عند 1.1497 دولار.