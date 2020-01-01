في آخر 24 ساعة.. رسائل من "السيسي" لـ3 دول عربية

عدد من الرسائل أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الأخيرة إلى 3 دول عربية وهم الإمارات والمملكة العربية السعودية وكذلك الكويت كلا على حدى، ضمن متابعات الرئيس لقضايا دول الخارج.





الإمارات





بداية رسائل الرئيس السيسي كانت موجهة لدولة الإمارات بسبب إنطلاق مسبار الأمل، معبرا عن فخره وإعزازه بإطلاق إلى الفضاء مؤكدا أن ذلك يعد خطوة هامة لتحرك العرب نحو الاستكشافات التكنولوجيا.





وفي تدوينة عبر "فيس بوك" قال السيسي: " تابعت بكل فخر واعزاز اطلاق "مسبار الامل" الي الفضاء وهي خطوة وان كانت سباقة وتاريخية لدولة الامارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الامل المنشود في استرجاع امجاد واكتشافات الامة العربية والاسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار".





وكانت دولة الإمارات أطلقت أول مسبار عربي لاستكشاف كوكب المريخ، والمسبار يحمل اسم إتش 2 إيه، تم إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، كما أن المسبار انطلق يوم الاثنين الماضي ويصل عام ٢٠٢١.





المشروع شارك فيه 200 مهندس ومهندسة إمارتيين على مدى ٦ سنوات، وصمم المسبار للدوران حول كوكب المريخ ودراسة ديناميكية عمل غلافه، ومن المستهدف الوصول لسبب هروب الطاقة من الطاقة من غلاف الكوكب، كما أن الخطوة أعادت الأمل للعرب في مجال استكشاف الفضاء.





السعودية





وثاني الرسائل كانت بشأن المملكة العربية السعودية تمنى فيها الشفاء العاجل للملك سلمان، داعين الله أن يعم عليه الصحة وأن يحفظ السعودية وسائر الشعوب العربية.





وقال السيسي في رسالته التي أعلن عنها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": " أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وأن يعود سريعًا لاستكمال مسيرته وقيادة بلاده".





وتابع الرئيس في رسالته: "سائلين المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الشعوب العربية".





الكويت





أما ثالث الرسائل كانت موجهة للكويت عندما دعا لأمير الكويت قائلا: " أدعو الله بالشفاء العاجل لأخي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأن يرده سالما معافى لجموع شعبه والأمة العربية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية".





وكان أمير الكويت أجرى عملية جراحية ناجحة، صباح الأحد الماضي تكللت بالتوفيق والنجاح، وذلك بعد يوم من إعلان دخول أمير الكويت للمستشفى لإجراء فحوصات طبية.