في آخر 24 ساعة.. رسائل من "السيسي" لـ3 دول عربية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:02 م
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
أحمد القاسم
عدد من الرسائل أرسلها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات الأخيرة إلى 3 دول عربية وهم الإمارات والمملكة العربية السعودية وكذلك الكويت كلا على حدى، ضمن متابعات الرئيس لقضايا دول الخارج.

الإمارات

بداية رسائل الرئيس السيسي كانت موجهة لدولة الإمارات بسبب إنطلاق مسبار الأمل، معبرا عن فخره وإعزازه بإطلاق إلى الفضاء مؤكدا أن ذلك يعد خطوة هامة لتحرك العرب نحو الاستكشافات التكنولوجيا.

وفي تدوينة عبر "فيس بوك" قال السيسي: " تابعت بكل فخر واعزاز اطلاق "مسبار الامل" الي الفضاء وهي خطوة وان كانت سباقة وتاريخية لدولة الامارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الامل المنشود في استرجاع امجاد واكتشافات الامة العربية والاسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار".

وكانت دولة الإمارات أطلقت أول مسبار عربي لاستكشاف كوكب المريخ، والمسبار يحمل اسم إتش 2 إيه، تم إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، كما أن المسبار انطلق يوم الاثنين الماضي ويصل عام ٢٠٢١.

المشروع شارك فيه 200 مهندس ومهندسة إمارتيين على مدى ٦ سنوات، وصمم المسبار للدوران حول كوكب المريخ ودراسة ديناميكية عمل غلافه، ومن المستهدف الوصول لسبب هروب الطاقة من الطاقة من غلاف الكوكب، كما أن الخطوة أعادت الأمل للعرب في مجال استكشاف الفضاء.

السعودية

وثاني الرسائل كانت بشأن المملكة العربية السعودية تمنى فيها الشفاء العاجل للملك سلمان، داعين الله أن يعم عليه الصحة وأن يحفظ السعودية وسائر الشعوب العربية.

وقال السيسي في رسالته التي أعلن عنها عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": " أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وأن يعود سريعًا لاستكمال مسيرته وقيادة بلاده".

وتابع الرئيس في رسالته: "سائلين المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الشعوب العربية".

الكويت

أما ثالث الرسائل كانت موجهة للكويت عندما دعا لأمير الكويت قائلا: " أدعو الله بالشفاء العاجل لأخي سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأن يرده سالما معافى لجموع شعبه والأمة العربية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية".

وكان أمير الكويت أجرى عملية جراحية ناجحة، صباح الأحد الماضي تكللت بالتوفيق والنجاح، وذلك بعد يوم من إعلان دخول أمير الكويت للمستشفى لإجراء فحوصات طبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملك السعودية مسبار الامل عبد الفتاح السيسي انطلاق مسبار الأمل امير الكويت السيسي الامارات

أخبار تهمك

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ ساعتين و 50 دقيقة

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ 37 دقيقة

بعد اقتراب عمر السعيد وكاسونجو.. الزمالك يخطط لضم الهداف

منذ ساعتين و 43 دقيقة

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة

لا تخرج من المنزل.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

روسيا: نتوقع بدء إنتاج لقاح كورونا "تجاريا" في أغسطس المقبل

منذ 11 دقائق

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 10 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ 34 دقيقة

مستوي تاريخي جديد لأسعار الذهب.. وزيادة 8 جنيهات لعيار 21

منذ أقل من نصف ساعة

5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

احذر.. إذا كنت من هذه الفئة فأنت أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا

منذ أقل من ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل.. مراحل رحلة "مسبار الأمل" الإماراتي إلى المريخ

الإمارات: إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم 20 يوليو

"الإمارات تفعلها".. انطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ بنجاح

الإمارات تصل المريخ.. كل ما تريد معرفته عن "مسبار الأمل"

الحلم يتحقق.. تلقي أول إشارة من مسبار الأمل الإماراتي بنجاح

ناسا عن إطلاق مسبار الأمل: نحن في رهبة من سرعة والتزام الإمارات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:20 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

05:11 م

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

05:34 م

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

05:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً