كريستال بالاس يحسم صفقة مدافع وست بروميتش

تعاقد نادي كريستال بالاس الإنجليزي، مع المدافع الشاب ناثان فيرجسون، قادمًا من فريق وست بروميتش ألبيون، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أن فيرجسون انضم للفريق بعد نهاية عقده مع وست بروميتش، وهو النادي الذي بدأ به مسيرته منذ أن كان في الثامنة من عمره.





وأضاف أن فيرجسون شارك مع ويست بروميتش للمرة الأولى في افتتاح مبارياته بموسم 2019/2020 ، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة عطلت مسيرته.





ويحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.



