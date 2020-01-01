كريستال بالاس يحسم صفقة مدافع وست بروميتش

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
وكالات
تعاقد نادي كريستال بالاس الإنجليزي، مع المدافع الشاب ناثان فيرجسون، قادمًا من فريق وست بروميتش ألبيون، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، أن فيرجسون انضم للفريق بعد نهاية عقده مع وست بروميتش، وهو النادي الذي بدأ به مسيرته منذ أن كان في الثامنة من عمره.

وأضاف أن فيرجسون شارك مع ويست بروميتش للمرة الأولى في افتتاح مبارياته بموسم 2019/2020 ، قبل أن يتعرض لإصابة في الركبة عطلت مسيرته.

ويحتل كريستال بالاس المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

أخبار تهمك

احذر.. إذا كنت من هذه الفئة فأنت أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 10 ساعات

لا تخرج من المنزل.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ نصف ساعة

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

بعد اقتراب عمر السعيد وكاسونجو.. الزمالك يخطط لضم الهداف

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مستوي تاريخي جديد لأسعار الذهب.. وزيادة 8 جنيهات لعيار 21

منذ ثلث ساعة

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم موهبة عربية

منذ ساعة و 28 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ 33 دقيقة

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:20 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

05:11 م

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

05:34 م

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

05:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً