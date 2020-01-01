3 إصابات بفيروس كورونا في صفوف الإسماعيلي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


أثبتت نتائج المسحة الرابعة التي أجريت داخل النادي الإسماعيلي، وجود 3 حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا، داخل صفوف الفريق.

وشملت الإصابات، لاعب بالفريق، بالإضافة لفردين من ضمن أفراد الجهاز الإداري.

وأبغلت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، سليية المسحة الثالثة للنادي الإسماعيلي.

وتم اكتشاف حالتين إيجابيتين في المسحة الأولى لنادي الإسماعيلي، بينما جاءت المسحة الثانية إيجابية.

على صعيد آخر، يخوض النادي الإسماعيلي مباراة ودية أمام نادي إف سي مصر، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ودخل ديديه جوميز، المدير الفني للدراويش، المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد أيمن - إبراهيم أبو اليزيد - محمد هاشم - محمود البدري.

خط الوسط: أحمد مدبولي - محمد صادق - محمد الضرف - محمد مخلوف - مدحت فقوسة.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم.

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