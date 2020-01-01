أدعية العشر من ذي الحجة كما علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم 10 أول ذو الحجة 1441

نقدم لكم دعاء العشر من ذي الحجة 1441 للدعاء به في أول ليالي عشر من ذو الحجة للعام الهجري الحالي، حيث أعلنت الجهات المختصة أن الثلاثاء 21 من يوليو 2020 هو المتمم لشهر ذي القعدة، وإن أول أيام شهر ذى الحجة المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020، حيث سيمكنكم الصيام ومن أفضل أعمال العشر هو أدعية مستجابة وإكثار الدعاء والتعبد.









أدعية العشر من ذي الحجة 1441





يهل علينا شهر من الأشهر الحرام، وهو الشهر الذي تؤدى به فريضة الحج كل عام، ويكون عاشر من ذي الحجة هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم بعض ادعية العشر الأوائل من ذو الحجة للدعاء بها، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة أنه كان يكثر من قول:





“الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر”، كما قيل أنه يكثر من لفظ “لا إله إلا الله”، وخاصة في يوم عرفة.





أشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شيء قَدِيرٌ.





أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلا وَلَداً.





أَشْهَد أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ أَحَداً صَمَداً لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ.





أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شيء قَدِيرٌ.





“حَسْبِيَ الله وَكَفىْ، سَمعَ الله لِمَنْ دَعا، لَيْسَ وَراءَ الله مُنْتَهى، أَشْهَدُ للهِ بِما دَعا وَأَنَّهُ بَرِيءٌ مِمَّنْ تَبَرَأَ وَأَنَّ للهِ الآخِرَةَ وَالأولى”.









دعاء عشر من ذي الحجة



