سناب شات تطلق تطبيقها المصغر "Snap Minis"

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:44 م
Snap Minis
Snap Minis
أطلقت سناب شات تطبيقها المصغر "Snap Minis"، وذلك لإقناع المستخدمين للبقاء وقت أطول ضمن التطبيق وعدم مغادرته لاستخدام تطبيقات أخرى.

Snap Minis هي تطبيقات بسيطة مصغرة يصنعها المطورين بواسطة HTML5 وتتواجد ضمن التطبيق الأساسي لسناب شات لكافة المستخدمين، يتم استخدامها مباشرة عبر البحث عنها بدون الحاجة لأي تثبيت.

أصبحت الآن الدفعة الأولى من التطبيقات المصغرة متاحة للاستخدام، وهي Headspace, Let’s Do It, Prediction Master و Flashcards. وتعد سناب شات بإطلاق نسخة مصغرة من تطبيقات أخرى مثل Saturn و Temboو Atom و Coachella.

كانت سناب قد أعلنت الشهر الماضي عن ميزة التطبيقات المصغرة وهي مرحلة جديدة من الانفتاح على المطورين وكانت قد وعدت سابقاً بإتاحة المزيد من الأدوات المتعلقة بخصائص الكاميرا والتصوير للمطورين أيضاً، ما يعني أن التطبيقات الخارجية قد تتمكن من استخدام عدسات التطبيق.

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