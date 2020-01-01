مستشار ليبي: مصر الدولة الوحيدة التي تريد استقرار بلادنا (فيديو)

قال المستشار رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن حكومة الوفاق لا تملك من أمرها شيء، ورهينة للميليشيات والباب السفلي في تركيا، وتعليمات العملاء والخونة في قطر وغيرها.





وأضاف "الرميح"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الليبية بقيادة خليفة حفتر، لن تتقدم شبر واحد في المنطقة التي تم تحديدها بينما الطرف الأخر لا يعرف العرف العسكري، وإذا أتت الاوامر لهم سيتقدمون، ولن يجدوا سوى أسود القوات المسلحة الليبية، والقوات المسلحة المصرية التي أعلن القائد الأعلى لها أن هذه الميليشيات إذا تقدمت شبر واحد لن تستطيع بعدها التقدم أو التأخر.





وتابع مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، أن مصر صمتت 6 سنوات، وكانت تأمل ان يلتزم المجتمع الدولي التزام أدبي وأخلاقي وقانوني تجاه الازمة الليبية، ولكن عندما تيقنت ان المجتمع الدولي سرق وخان وخذل ليبيا تحركت وأخذت بزمام مبادرة سياسية اقتصادية امنية عسكرية، منوهًا بأن تحرك مصر يهدف للحفاظ على الامن القومي المصري والحفاظ على الشعب الليبي من براثن الإرهاب، مشددًا على أن مصر الدولة الوحيدة الصادقة التر تريد أمن وسلامة واستقرار ليبيا.











