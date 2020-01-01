البدري يفاجئ حجازي تريزيجيه برسالة خاصة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
اشاد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني بالثنائي محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق استون فيلا الانجليزي واحمد حجازي لاعب فريق وست بروميتش ألبيون.

وقال حسام البدري عن مستوي تريزيجيه: اعتقد أن تطور بشكل أكبر في الدوري الإنجليزي أكثر مما كان عليه في تركيا ما زال أمامه طريق طويل لكي يصل لمراحل أعلى فهو يمتلك كل المقومات.

وعن احمد حجازي قال: حجازي في وست بروميتش يقوم بأداء ممتاز منذ عودته من الإصابة، لديه شخصية رائعة ويملك عقلية احترافية كبيرة.

واضاف البدري: نتابع بشكل دائم كل اللاعبين ونتواصل معهم شخصيا للبقاء على اطلاع بكل التفاصيل ونقدم لهم الحافز المعنوي.

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حسام البدري حجازي تريزيجيه استون فيلا الإنجليزي احمد حجازي

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