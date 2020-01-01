محافظ الفيوم يوجه بتوفير مكان بديل لسوق سنورس بعد حرقه (صور)

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، موقع الحريق الذي نشب بسوق الخضار والفاكهة بمدينة سنورس، للاطمئنان على سلامة المواطنين والوقوف على حجم الخسائر الناتجة عن الحريق، وذلك بحضور الأستاذ محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس.





وجه محافظ الفيوم، برفع الآثار الناتجة عن الحريق وتنظيف السوق، كما وجه رئيس المدينة بتوفير مكان بديل للسوق، وقام المحافظ بتفقد الموقع البديل المقترح لإقامة السوق، وأكد على مراعاة الحفاظ على المسافات البينية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بالأمراض، والحفاظ على سلامة المواطنين.





يذكر أنه قد وقع حريق مساء أمس بسوق الخضار بجوار المركز الطبي بمركز سنورس، وهرعت ٦ سيارات اسعاف وعدد من سيارات الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم إخماد الحريق دون وقوع إصابات.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



