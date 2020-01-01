مصرع طفل وإصابة 5 آخرين في حادث سير بالجيزة

شهد طريق مصر أسيوط، كثافات مرورية إثر وقوع حادث تصادم سيارة نقل محملة بـ "الطوب" بمركبة توك توك، نطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي ومصابين، بطريق مصر أسيوط الزراعي، نطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة.





بدوره دفع مدير المرور بالجيزة بالخدمات الأمنية، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل محملة بـ"الطوب" بمركبة توك توك، وأسفر الحادث عن مصرع طفل، وإصابة خمسة آخرين.





وجري نقل المتوفي إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفي القصر العيني ومستشفي الهرم.





ورفع رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حطام الحادث، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





وبينت التحريات الأولية إلى أن سائق السيارة النقل بعد وقوع الحادث، فر هاربا، وجار إعداد الأكمنة لضبطه.





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قُتل شاب في مشاجرة بمنطقة صفط اللبن، التابعة لحي بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، ما أثار حفيظة أسرته، حيث أضرموا النيران في منزل الطرف الثاني.





وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بشارع المعهد الديني الجديد بمنطقة صفط اللبن، نطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.





وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف مفتش مباحث غرب الجيزة، للوقوف على ملابسات الواقعة.





التحريات الأولية والمعاينة توصلت إلى أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة سقط على إثرها شاب يدعى "سيد" قتيلا، ما آثار حفيظة أسرته وقرروا الانتقام حيث أشعلوا النيران في منزل الطرف التاني بنفس المنطقة.





فريق بحث شُكل من فرقة الغرب ومباحث قسم بولاق الدكرور، للاستماع إلى أقوال شهود العيان، وأسرة القتيل وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وتحديد وضبط الجناة.





كان قد تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب، من شقة سكنية بشارع المعهد الديني، وتم الدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.



