تقارير.. فيروس كورونا يمنع بنزيما من الحصول على الكرة الذهبية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني كان مرشحاً بقوة للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام وذلك عقب تألقه في الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن صحيفة فرانس فوتبول لن تمنح الكرة الذهبية هذا العام لأي لاعب لكن بنزيما كان مرشحاً قوياً للفوز بها، لأنه كان حاسمًا للغاية مع ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن كريم بنزيما كان نكهة ريال مدريد هذا العام وأنه كان أكثر اكتمالاً من روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية مؤخرًا بأنها ستحجب الكرة الذهبية في العام الحالي ولن يكون هناك فائز بالجائزة نظراً للظروف الخاصة بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن بنزيما ساهم في فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعد أن سجل 21 هدفاً وصنع 8 أهداف في 37 مباراة، كما سجل 4 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا في 7 مباريات كم أنه صنع هدفين آخرين.

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