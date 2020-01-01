أحمد فلوكس يدعي للفنان الراحل محمود عبد العزيز

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دعا الفنان أحمد فلوكس للفنان الراحل محمود عبد العزيز بالرحمة، وذلك من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "فلوكس" تعليقا على الصورة قائلا: " الله يرحمك يا ملك... الله يرحمه كان من ارجل الرجال واحن الرجال واطيبهم.... كان راجل وجدع وصاحب صاحبه... الله يرحمه... الفاتحه علي روحه".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس مشاركتها فيلم "الممر" والذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه بدور السينمات، وشارك معه في الفيلم الفنان أحمد عز وأحمد رزق وإياد نصار،وأحمد صلاح حسني ومحمد الشرنوبي وشريف منير وإنعام سالوسة.