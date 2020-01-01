هنا شيحة ل"الفجر الفني": ماجذبني للمشاركة في"شاهد عيان" الحدوتة ..ولهذا السبب اعتذرت عن "لعبة النسيان" (حوار)

Advertisements

*ماجذبني للمشاركة في "شاهد عيان" أن الحدوتة مختلفة وبها نوع من الإثارة والتشويق.





*أزمة "كورونا" ظلمت مسلسل "شاهد عيان".



*أحب مهنة الصحافة لأنها لها أهمية كبيرة في المجتمع.





*بيني وبين حسن الرداد كيميا حلوة.



*اعتذرت عن مسلسل "لعبة النسيان" بسبب التهاب في العصب الخماسي.



*لو اتعرضت للتحرش هكون عنيفة لفظيا وجسدياً.









بدأت التمثيل وهي لا تزال طالبة في المعهد، واستطاعت أن تلفت الأنظار مع أول ظهور لها في مسلسل "حبنا الكبير"، حيث لعبت دور فتاة إيطالية مما أهلها لتلعب دور البطولة في المسلسل "البر الغربي" للمخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ عام 2002، لتبدأ مشوارها السينمائي ببطولة مشتركة في فيلم "حب البنات"، مع الفنانة ليلى علوي وحنان ترك، وحصلت من خلال هذا الفيلم علي شعبية كبيرة لدي الجمهور المصري والعربي، وبعدها تألقت هنا في العديد من الأدوار المميزة، خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "شاهد عيان"، وقدمت دور مختلف وجديد عما قدمته من قبل.





أجري "الفجر الفني" حواراً خاصا مع الفنانة هنا شيحة، لتحدثنا عن مشاركتها في "شاهد عين"، كيف رأيت شخصيتها التى تميزت بالغموض في المسلسل، كواليس العمل مع حسن الرداد، كيف أثرت أزمة كورونا على المسلسل، وأمور كثيرة خاصة بها.





وإلى نص الحوار:



في البداية ..ما الذي حمسك للمشاركة في مسلسل "شاهد عيان "؟



الحدوتة حمستني جدا لمسلسل "شاهد عيان"، فأنا حبيتها لأنها مختلفة وجديدة، وأيضاً الدور مختلف وفيه نوع من الإثارة والتشويق، فشخصيتي تظهر في الحلقة الأولي ثم تختفي وبعد ذلك تظهر في الحلقة السابعة، وخلال المسلسل يعيش المشاهد في حيرة مابين هل الشخصية توفت أم لا، وفي النهاية هيكتشف إنها تؤدي مهمة وطنية، فالفكرة نفسها حمستني جداً للمشاركة عن العمل.





هل تري أن مسلسل "شاهد عيان" اتظلم في المشاهدة بسبب أحداث "كورونا" ؟



ممكن يكون نوعاً ما المسلسل اتظلم لأنه لم يتواجد على جميع القنوات، كما إنه اتظلم إنتاجيا، وهذا يرجع لأزمة كورونا، حيث كان هناك مشاهد مقرر لها التصوير في دول أوروبية، ولكن بسبب الأحداث تم استبدلها، وأيضاً توقفنا فترة طويلة بسبب أزمة كورونا، وكان على فريق العمل سواء التمثيل أو الإخراج ضغط كبير، فكل هذه العوامل أظن إنها أثرت على المسلسل نوعاً ما.







قدمت دور صحفية في "شاهد عيان" ..كيف تري مهنة الصحافة؟



مهنة الصحافة من أهم المهن الموجودة في المجتمع، ومن لا يقدر هذه المهنة فهو شخص لا يفهم شيء، وأنا حبيت دور الصحفية بشكل كبير جداً.







كيف كانت كواليس العمل مع الفنان حسن الرداد ؟



على الرغم من قلة مشاهدي مع حسن الرداد، إلا إني استمتعت جدا بالعمل معه، كما أشعر بكيميا بيني وبين حسن في التمثيل، وأتمنى اشارك معه في عمل آخر تكون مشاهدي معه كثيرة.





ما المسلسلات التى شاهدتيه في رمضان الماضي ؟



شاهدت بعض الحلقات من بعض المسلسلات لأني كنت مشغولة بالتصوير، مثل مسلسل "خيانة عهد، لعبة النسيان، النهاية، 100 وش"، وكنت أتابع مسلسل "الاختيار"، كل يوم أنا والأولاد.





كيف تري تجربة مسلسل "الاختيار" ؟



تجربة مفيدة جداً، ونحن نحتاج إلى كثير من الأعمال مثل "الاختيار"، حتى ننمي الحث الوطني لدي الشعب، ويكون لديه غيرة على وطنه.







قدمت تجربة كوميدية مع الفنان محمد هنيدي ..هل تتمنى خوض التجربة الكوميدية مرة أخرى ؟



أحب أجرب مرة أخري، لأن فكرة الكوميدي صعب جدا عن الدراما، لأن الجمهور ليكون متقبل منك الكوميدي أو رفضه، وأنا أمثل في الكوميدي واعتمد على المشهد هل سيضحك الجمهور أم لا.





هل يوجد جزء ثان من مسلسل "أرض النفاق"؟





أتمني وجود جزء ثان حتي اعمل مع الفنان محمد هنيدي، فالتمثيل مع محمد هنيدي شرف لأي ممثل، واستمتعت جدا بالعمل معه، ولكن لغاية اليوم لا يوجد كلام على وجود جزء ثان.





ما أقرب شخصية ليكي من الشخصيات التي قدمتها خلال مشوارك الفني ؟



لا يوجد شخصية تشبهني بالضبط من الشخصيات التي قدمتها، ولكن شخصية "رقية" في فيلم "حب البنات"، قريبة منى.



لماذا اعتذرت عن مشاركتك في مسلسل "لعبة النسيان" مع دينا الشربيني ؟



مرضت بالتهاب في العصب الخماسي، وكان من الصعب النزول من المنزل، وانتظروني أسبوعين ولكن لم استطيع النزول فاعتذرت عن المسلسل حتى لا أعطل مسلسل صديقتي دينا الشربيني.



في الأحداث الأخيرة ..انتشرت ظاهرة التحرش ..هل تعرضت للتحرش من قبل ؟



لم اتعرض للتحرش أبدا، فأنا شخصية مركزة جدا ودائماً حريصة، ولو تعرضت لمثل هذه الحادثة سيكون رد فعلى عنيف جسدياً ولفظيا.



كيف استفادت هنا شيحة من أزمة "كورونا" ؟



بدأت في الحظر أمارس هواية القراءة، وقرأت العديد من الكتب، بالإضافة إلى اللعب وسط أولادي.





في نهاية حديثنا ..ما معايير اختيار هنا شيحة للأدوار المقدمة لها ؟



أهم شيء يحمسني للموافقة على العمل، هو أن أحب الحدوتة واقتنع بها، فإذا أحببتها أوافق عليها على الفور.