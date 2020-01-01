صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي تشيلسي الإنجليزي إقترحوا على نظرائهم في برشلونة الإسباني صفقة تبادلية في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة تيليجراف البريطانية بأن تشيلسي عرض حارس مرماه الإسباني كيبا أريزابالاجا على برشلونة بالإضافة إلى مبلغ مالي مقابل التعاقد مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى البلوجرانا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد وأنه حدد العديد من الأسماء على رأسهم : تير شتيجن حارس مرمى برشلونة ويان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد ودين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد المعار إلى شيفيلد يونايتد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النادي اللندني يرغب في التخلص من كيبا الذي يعتبر أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم بقرار المدير الفني فرانك لامبارد.

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