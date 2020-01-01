بعد انتشاله.. محافظ كفر الشيخ يقدم واجب العزاء لأسرة نور كلش (صور)

قدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، َاللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة اليوم الثلاثاء، واجب العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد نور سعد كلش، بمنزله بقرية الرغامة التابعة لمركز ومدينة الرياض، راجيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.





يذكر أن الشهيد نور سعد كلش، طالب جامعي بكلية الهندسة بجامعة كفرالشيخ، غرق فى مياه البحر المتوسط بشاطئ الأمل بمدينة مصيف بلطيم، وتم العثور عليه بين الصخور بشاطئ الفيروز بمدينة مصيف بلطيم في اليوم الحادي عشر.





وتم نقل جثمانه إلي مستشفي برج البرلس العام، لاستخراج تصريح الدفن وتغسيل الجثمان، وتم نقله إلي مسقط رأسه، حيث تم دفنه في مقابر العائلة بقرية الرغامة التابعة لمركز ومدينة الرياض.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28924 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 627 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 50 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 88402 حالة من ضمنهم 28924 حالة تم شفاؤها، و4352 حالة وفاة.



