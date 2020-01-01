كرم جبر يستقبل وزير الإعلام اليمني بمقر "الأعلى للإعلام" (صور)

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:30 م
اللقاء
اللقاء
في زيارة رسمية، استقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر بمكتبه بماسبيرو وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني والوفد المرافق له.

وأعرب رئيس المجلس عن ترحيبه وسعادته بالزيارة وأشاد بالعلاقات المصرية اليمنية وتطورها في مختلف المجالات، مؤكدا دعم ومساندة الإعلام المصري للدولة اليمنية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، وتوثيق عُرى التعاون الإعلامي بين البلدين وتقديم أوجه الدعم الإعلامي كافة للأشقاء في اليمن.

ومن جانبه، أعرب الوزير اليمني عن تقديره وامتنانه وسعادته بحفاوة الاستقبال، وأثنى على جهود مصر في تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة المصرية في مختلف المجالات، وأبدى إعجاب الشعب اليمني بالتجربة المصرية.

ودار نقاش بين الجانبين حول سبل التعاون الإعلامي في الفترة القادمة، وتم الاتفاق على دراسة إبرام بروتوكولات واتفاقيات لتدريب الإعلاميين اليمنيين في القاهرة، وتبادل الزيارات وتنشيط التعاون بين وسائل الإعلام المصرية واليمنية بما يتوافق مع عمق وقوة العلاقات التاريخية بين الشعبين.

وأكد الجانبان على ضرورة الإسراع بخطط التعاون والتدريب بين الإعلاميين في البلدين وأكد الوزير اليمني أنه يتبنى بنفسه هذه المشروعات، وأبدى استعداده لزيارة القاهرة في وقت قريب لبلورة ما تم الاتفاق عليه والاتفاق على آلية تضمن استمرار التعاون بين الوسائل الإعلامية في البلدين.
كرم جبر يستقبل وزير الإعلام اليمني بمقر "الأعلى للإعلام" (صور)
كرم جبر يستقبل وزير الإعلام اليمني بمقر "الأعلى للإعلام" (صور)
كرم جبر يستقبل وزير الإعلام اليمني بمقر "الأعلى للإعلام" (صور)
كرم جبر يستقبل وزير الإعلام اليمني بمقر "الأعلى للإعلام" (صور)
كرم جبر يستقبل وزير الإعلام اليمني بمقر "الأعلى للإعلام" (صور)
كرم جبر يستقبل وزير الإعلام اليمني بمقر "الأعلى للإعلام" (صور)
كرم جبر يستقبل وزير الإعلام اليمني بمقر "الأعلى للإعلام" (صور)
كرم جبر يستقبل وزير الإعلام اليمني بمقر "الأعلى للإعلام" (صور)

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وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني كرم جبر الدولة المصرية الأعلى لتنظيم الإعلام

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