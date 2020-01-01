26 قناة عربية تعرض برنامج "رجال صدقوا".. قراءة في سيرة الشيخ زايد

اختار البث العربي المشترك البرنامج التلفزيوني "رجال صدقوا" كمبادرة تليفزيونية وإعلامية إيجابية أنتجت 30 حلقة متتالية عن مآثر وإنجازات حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث يستعرض البث العربي المشترك عبر 26 قناة عربية ولمدة أسبوع أهم المحطات التي تعرض لها البرنامج، وكذلك أهم اللقاءات والشخصيات التي استضافها البرنامج، ومن أبرزهم معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وشخصيات عديدة قدمت شهاداتها عن القائد الاستثنائي الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه،





ويعتبر برنامج "رجال صدقوا" من البرامج المتميزة الذي قدمتها قناتا "أبوظبي" و"الإمارات" خلال شهر رمضان المبارك والذي وضع فكرته سعادة عبد الجليل البلوكي وبإشراف د. أشرف العسال وسيناريو الكاتب الصحفي محمد منير، والذي قدم إضاءة عبر 30 حلقة على ما جسده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" من مبادئ وقيم كانت ومازالت رمزاً للخير والعطاء ليس في الإمارات فحسب بل والعالم أجمع.





واستعرض البرنامج الإرث الإنساني الملهم الذي تركه الشيخ زايد لكل دول العالم، مضيئاً على إيمانه بأن قيمة الإنسان الحقيقية في العمل والنجاح وبناء الحضارات، حيث لم تكن قسوة الحياة في دولة الإمارات في الماضي بالنسبة له سوى دروس وعبر وعظة تعلم منها كيف يبني حضارة شعب، ومستقبل أمة يُشار لها بالبنان.





ويضيء البرنامج على رؤيته "طيب الله ثراه" وعزيمته التي لا تلين في أن يطوي مرحلة الماضي ومعاناته لينطلق إلى المستقبل بآفاقه الرحبة، مركزاً على فلسفة الشيخ زايد في بناء الإنسان الذي اعتبره أعظم استثمار لأية دولة تتطلع إلى الازدهار والتقدم.





وبهذا السياق صرح الوزير المفوض د. فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية في مجلس وزراء الاعلام العرب قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية مؤكداً أهمية هذا البث العربي المشترك في ظل أزمة كورونا ومؤكداً إهتمام الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومتابعتها المستمرة للإجراءات التي تقوم بها الدول الأعضاء في مواجهة هذه الجائحة مشيراً إلى أن معالي السيد احمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة العربية قد كلف كافة القطاعات والادارات بالامانة بموافاته بتقارير دورية حيال هذا الملف لغرض المتابعة وتنسيق الجهود.





كما أشار محمد العضايلة رئيس الهيئة العربية للبث الفضائي إلى أن الهيئة ومن خلال تعاونها مع الشبكة العربية للبث المشترك تحرص دائماً على إبتكار وتنفيذ البرامج الإعلامية التي تساهم في تفعيل العمل الإعلامي العربي المشترك وتُساهم في لم شمل الجهود العربية الإعلامية وبشكل خاص في خضم التحديات التي يواجهها العالم أمام الأزمات والمصاعب.





وعن برنامج " رجال صدقوا " أكد سعادة عبد الجليل عبد الرحمن البلوكي أنه من الواجب علينا أن نستذكر في كل اللحظات مناقب ومآثر ومبادرات القائد الملهم الشيخ زايد طيب الله ثراه الذي أسس الدولة ومهد الطريق لرفعتها ونهضتها فعاش المواطن والمقيم على أرضها حياة آمنة هانئة، ووصلت الإمارات إلى الفضاء وحققت أعلى معدلات التنمية والاستدامة، على كل الصعد، وكان هذا هو حلم زايد الذي تفانى من أجل تحقيقه. وما هذه المبادرة الاعلامية إلا اعتراف بالجميل وقدر يسير أمام إنجازات هذا القائد الملهم الذي حول الصحراء إلى جنات خضراء وعلم أبناء شعبه أنه بالجد والاخلاص والعمل يكون المستحيل ممكنا.



