محمد طاهر زيادة يواصل تألقه ويحصد فضية بطولة اوبلاجبيك للفروسية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:21 م
بوابة الفجر
واصل فارس مصر الدولي محمد طاهر زيادة لاعب منتخب الفروسية  تألقه واستطاع في حصد المركز الثانى ببطولة اوبلاجبيك المقامة ببلجيكا و المصنفه نجمتين على مستوى بطولات العالم 

وشهدت البطولة منافسة شرسة بين جميع الفرسان خاصة وان البطولة يشارك فيها عدد كبير من اللاعبين المتميزين والمصنفين على مستوى العالم 

ومن جانبه أعرب زيادة عن سعادته بهذه البطولة خاصة وانه فاز منذ ايام ببرونزية الجائزة الكبري والتى اقيمت ايضا ببلجيكا وتعتبر هذه اول بطولة يحققها لاعب مصري بعد عودة النشاط الرياضي بسبب توقفه لأزمة كورونا
واشار زيادة ان بطولة اوبلاجبيك بداية نحو المزيد من البطولات التي أسعى للمشاركة فيها في الفترة القادمة بعد عودة النشاط الرياضي ولدينا خطة كبيرة في الفروسية للبطولات القادمة من أجل المنافسة عليها

وأضاف فارس مصر ان هناك دعم كبير من قبل وزارة الشباب والرياضة من خلال الدكتور اشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية واتحاد الفروسية  ومسؤولو البنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لى بالأضافة الى شركة وادى دجلة وروابط الرياضية المسوق الحصري لي

أخبار تهمك

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ 33 دقيقة

مستوي تاريخي جديد لأسعار الذهب.. وزيادة 8 جنيهات لعيار 21

منذ ثلث ساعة

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ نصف ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم موهبة عربية

منذ ساعة و 28 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

احذر.. إذا كنت من هذه الفئة فأنت أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا

منذ أقل من ساعة

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد اقتراب عمر السعيد وكاسونجو.. الزمالك يخطط لضم الهداف

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

لا تخرج من المنزل.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:20 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

05:11 م

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

05:34 م

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

05:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً