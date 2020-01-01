الزمالك يعلن الاجراءات الخاصة بالجمعية العمومية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:18 م
مجلس الزمالك
مجلس الزمالك
رامي بشاي
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي والمقرر لها يومي ٢٦ و ٢٧ يوليو الجاري وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي للنادي وباقى جدول الأعمال بها.

وقرر المجلس أن يكون دخول الأعضاء من باب جامعة الدول العربية والخروج من باب حمام السباحة وذلك بحسب تعليمات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

كما قام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها من الآن على جانبي باب النادي الذي يطل على شارع جامعة الدول العربية.

في الوقت نفسه قرر المجلس و تأكيدا على الشفافية والنزاهة عدم دخول النادي يومي الجمعية العمومية إلا لحاملي بطاقات العضوية فقط المسجلين في كشوف الجمعية.

وعن طريقة التصويت فقد قام المجلس بتخصيص سرادق لعملية التصويت مجهز بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بممر شارع الملك فاروق كما سيتم التسجيل في الكشوف والتصويت في نفس الوقت تسهيلا على الأعضاء فيما سيلزم وجود بطاقة الرقم القومي مع العضو بجانب كارنيه العضوية للتصويت ولن يسمح بالتصويت إلا لمن يحمل البطاقتين معا.

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