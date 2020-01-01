بإطلالة بيضاء.. رولا سعد تشعل "إنستجرام"

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شاركت الفنانة رولا سعد صورة من أحدث جلسات تصوير لها، وظهرت بإطلالة بيضاء، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "سعد" تعليقا على الصورة قائله: " لا يهمني أن أكون شخصا كاملا يكفيني أن أكون شخصا لا يكذب ولا يخون"، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "لطيفة جدا"،"أحب كمالك يا ربي"،"جمالج".



وكانت رولا سعد قد طرحت سابقا كليب أغنية "دكان شلاطة" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وهي من كلمات فضل الراوي، وألحان بينو،وتوزيع رامي وهو من إخراج إيهاب عبد اللطيف.