إطلاق متجر إلكتروني للترويج للمنتجات الأردنية بالداخل والخارج

أطلق ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، اليوم الثلاثاء، متجرا إلكترونيا تحت أسم "كرتونة" لترويج وتسويق المنتجات الأردنية داخل المملكة وخارجها والتعريف بجودتها وأسعارها.









وقال رئيس مجلس إدارة الملتقى المهندس نظمي عتمة إن التطبيق الذي جرى إطلاقه بالتعاون مع شركة "الأوائل" للبرمجيات يعتبر سوقا افتراضيا يستطيع المستهلك من خلاله البحث عن أي سلعة وقيمتها ومواصفاتها والشراء عبر التطبيق الإلكتروني بكل سهولة ويسر.









وأضاف أن جائحة كورونا وتداعياتها فرضت على الشركات وأصحاب الأعمال أسلوب عمل مختلفا، والبحث عن وسائل جديدة لتسويق منتجاتهم، ولاسيما التسويق خارجيا، مبينا أن التطبيق سيخدم أصحاب الشركات عبر تمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها أمام الجميع.





وأوضح عتمة أن ملتقى الأعمال الذي تأسس عام 2011، يسعى بكل إمكاناته لخدمة الاقتصاد الوطني خاصة بعد أزمة فيروس كورونا والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومساعدة الشركات على تسويق منتجاتها والتوسع في أعمالها وتوفير فرص عمل جديدة.