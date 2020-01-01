إطلاق متجر إلكتروني للترويج للمنتجات الأردنية بالداخل والخارج

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
أطلق ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، اليوم الثلاثاء، متجرا إلكترونيا تحت أسم "كرتونة" لترويج وتسويق المنتجات الأردنية داخل المملكة وخارجها والتعريف بجودتها وأسعارها.


وقال رئيس مجلس إدارة الملتقى المهندس نظمي عتمة إن التطبيق الذي جرى إطلاقه بالتعاون مع شركة "الأوائل" للبرمجيات يعتبر سوقا افتراضيا يستطيع المستهلك من خلاله البحث عن أي سلعة وقيمتها ومواصفاتها والشراء عبر التطبيق الإلكتروني بكل سهولة ويسر.


وأضاف أن جائحة كورونا وتداعياتها فرضت على الشركات وأصحاب الأعمال أسلوب عمل مختلفا، والبحث عن وسائل جديدة لتسويق منتجاتهم، ولاسيما التسويق خارجيا، مبينا أن التطبيق سيخدم أصحاب الشركات عبر تمكينهم من عرض منتجاتهم وتسويقها أمام الجميع.

وأوضح عتمة أن ملتقى الأعمال الذي تأسس عام 2011، يسعى بكل إمكاناته لخدمة الاقتصاد الوطني خاصة بعد أزمة فيروس كورونا والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومساعدة الشركات على تسويق منتجاتها والتوسع في أعمالها وتوفير فرص عمل جديدة.

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير سطوع الشمس على كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد اقتراب عمر السعيد وكاسونجو.. الزمالك يخطط لضم الهداف

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مكالمة الخطيب تقرب هدف "فايلر" من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شوبير يفجر مفاجأة عن قيمة صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن موقف ترامب من الأزمة الليبية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

منذ نصف ساعة

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

منذ 33 دقيقة

مستوي تاريخي جديد لأسعار الذهب.. وزيادة 8 جنيهات لعيار 21

منذ ثلث ساعة

لا تخرج من المنزل.. تحذيرات عاجلة بشأن طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

منذ حوالي 3 ساعات

احذر.. إذا كنت من هذه الفئة فأنت أكثر عرضة للإصابة بعدوى كورونا

منذ أقل من ساعة

5 ملايين جنيه تنهي صفقة جديدة للأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم موهبة عربية

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:20 م

الإعلان عن أسعار أدوية فيروس كورونا في مصر

محمد رمضان في ورطة.. ومطرب يحرر بلاغًا ضده (التفاصيل كاملة)

03:01 م

أول تحرك من الزمالك لخطف صفقة الأهلي

05:11 م

صفقة تبادلية محتملة بين تشيلسي وبرشلونة

05:34 م

الأهلي يوافق على ضم نجم الفراعنة.. ويؤجل التعاقد مع «المحمدي» إلى هذا الموعد

05:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً