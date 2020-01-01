البورصة الأمريكية تتعافى في بداية التعاملات

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 05:14 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
تعافت البورصة الأمريكية فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع معنويات المستثمرين بعد أن اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي على حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو للمساعدة في إخراج المنطقة من أزمة الوباء.

في الولايات المتحدة، يراقب المستثمرون المحادثات بشأن مشروع قانون التحفيز القادم حيث يواجه المشرعون ضغوطا لتمرير تشريع قبل نهاية الشهر الذي سيشتهد انتهاء صلاحية برامج الحزمة التحفيزية الأولى.

وارتفع سهم "آي.بي.إم" بأكثر من 2.5 بالمائة مع تجاوز أرباح وإيرادات الشركة الأمريكية تقديرات المحللين خلال الربع الثاني من العام الجاري.

فيما تراجعت أرباح "كوكاكولا" في الربع الثاني لكنها تجاوزت التوقعات، ليرتفع السهم بنحو 4 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:32 مساءَ بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 200.2 نقطة، ليصل إلى مستو 26881.1 نقطة.

كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.6 بالمائة إلى 3271.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 10818.5 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وخلال الفترة نفسها، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 95.743.

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