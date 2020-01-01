خبير عسكري لــ"الفجر": الحوثي يستخدم ناقلة صافر لتخزين الأسلحة المهربة.. وهذه رسالتي للمجتمع الدولي

علق العميد محمد فريد حسين هادي على أزمة سفينة "صافر" المهجورة التي ترسو قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة غرب اليمن.









وقال فريد في تصريحات خاصة لــ"الفجر"، إن ناقلة النفط اليمنية الرأسية في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة الممنوعة من تفريقها من محتوياتها من النفط الخام المعد لتصدير والذي يقارب اثنين مليون برميل ، ولا كذلك السماح لفريق فني من الامم المتحدة لمعاينتها واجراء الصيانة، ليس إلا دليل على حرب عبثية غير اخلاقية يخوضها جماعة الحوثي بالوكالة ضد الشعب اليمني لا معنى لها بالنسبة لشعب اليمني .









وأضاف أن ناقلة النفط في رأس عيسى هي بمثابة حوض عائم لتخزين النفط من حقول النفط اليمنية من مأرب وشبوة وحضرموت لغرض التصدير ،مثلها مثل عقار أو أصول ثمينة في ملكية الشعب اليمني ،وهو أمر لا يقبل المساومة به والمكايدة والكسب السياسي ،أو الاستخدام الحربي،من طرف من أطراف الصراع الواقع تحت سيطرته ،والذي عنده يصبح هذا الطرف عدوا واضحا لشعب اليمني وضوح شمس الضحى .









ودعا مليشيا الحوثي الامتثال لدعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتجنب الشعب اليمني من كارثة بيئية قاتلة لشعب اليمني لم يشهد مثلها اليمن من قبل ، كما دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الوقوف عند مسؤولياتهم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحده ،والمواثيق الدولية الاخرى في مثل هذه الوقائع الكارثية على البيئة والانسان .









ولمعالجة هذه الحالة اليمنية قال اقترح سرعة تفريق محتويات النفط في الناقلة الراسية في رأس عيسى، وبيعه تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة وفريقة الانساني في اليمن ،وتسخير العائد لانشاء محاجر صحية ومستشفيات ميدانية وشراء علاجات ومعدات ولوازم مجابهة فيروس كورونا في كل محافظات اليمن ،وكذلك دعم وإعاشة النازحين من الحرب في جميع المخيمات في الداخل اليمني .







