أبل تعلن عن مميزات جديدة في هواتف آيفون المقبلة

قررت شركة آبل إضافت مميزات جديدة لهواتفها الأيفون، مع وصول نسخة IOS 14 الجديدة إليها المقرر طرحها العام الجاري.





ووفقا للتسريبات، فمن المنتظر أن تقدم أبل ميزة تجعل مؤشرا خاصا موجودا على الزاوية العلوية اليمني من الشاشة يضىء بألوان معينة كمثال اللون الأخضر للكاميرات المفعلة والبرتقالي للميكروفونات.





وأوضح الخبراء أن هذه الميزة ستمكن صاحب الهاتف من التأكد فيما إذا كانت الكاميرات أو المايكروفونات مفعلة في الوقت الذي يحتاجها فيه ام لا، كما تعمل هذه الميزة على حماية الهاتف من التنصت.





ومن المنتظر أن يحصل نظام iOS 14 أيضا ميزات ستجبر التطبيقات على طلب إذن خاص من صاحب الهاتف قبل أن تتمكن من الوصول إلى بيانات تتعلق بالصور أو الكاميرات أو حتى بيانات تتعلق بموقع الهاتف وبيانات تعقب الموقع.