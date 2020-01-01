"البحث العلمي" تطلق منصة لتقديم الدعم المجاني لرواد الأعمال والباحثين





أعلن دكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تفعيل منصة دعم حقوق الملكية الفكرية والابتكار، والتي تعد مركز لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والباحثين والصناعة المصرية مجاناً في كل شئون الملكية الفكرية، وكذا التراخيص التكنولوجيه ونقل التكنولوجيا وعمليات الابتكار والصناعات الإبداعية، وهي المنصة التي تم انشائها وتطويرها بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع TED-PPP الذي تشرف على إدارته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر، ويعزز مشروع TED-PPP دور الابتكار وحقوق الملكية الفكرية كأدوات هامة تساهم في تسريع التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المستخدمة.









واوضح د. عمرو رضوان، المشرف علي وحدة دعم الابتكار أن المنصة تعتبر رافد هام من روافد بنك الابتكار المصري المنصة التى وجه بإنشائها السيد رئيس الجمهورية فى منتدى الشباب بجامعة القاهرة، وهى المنصة الحكومية الأولي للابتكار المجتمعي في مصر ويمثل سوق الكترونى ومعرض دائم للابتكارات فى كل المجالات بضمان الأكاديمية، والذي يهدف إلى تعزيز أداء الاقتصاد المعرفي، وتشجيع تنمية الصناعات القائمة على التكنولوجيات والمعارف والابتكار، وتعزيز إمكانات التصدير والقدرة التنافسية للصناعة المصرية بتعزيز المكون المعرفي والابتكاري.









وفي هذا السياق قالت د. منة الله الكتامى، المدير التنفيذى لبنك الابتكار بأكاديمية البحث العلمى انه يتم أيضا من خلال المنصة الالكترونية تقديم الدعم للباحثين الذين يستهدفون استغلال مخرجات أبحاثهم وكذلك تقديم النصائح الخاصة بتقييم نتائج الأبحاث، والعائد الاقتصادي المحتمل، والخطوات التالية الواجب اتباعها لتحقيق ذلك، كما تقوم المنصة بنشر دورية تتضمن الأسئلة والأجوبة الشائعة، ونشرات إخبارية شهرية تصل إلى مجموعة واسعة من المستفيدين، وذلك من خلال الرابط التالي https://iprhd.eib.eg/portal/en/home .