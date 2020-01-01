مرشحين محتملين لانتخابات الشيوخ يتقدمون بطعون للقضاء الإداري بالمنيا



وقد حددت المحكمة جلسة 22 من شهر يوليو الجارى للفصل فى الطعنين المقدمين من: رمضان محمد عبد الفتاح وحمل الطعن رقم 10908لسنة 10 خاص وذلك لاستبعاده من كشف المرشحين بدعوى عدم استيفاء الأوراق، وعدم إرفاق شهادة الميلاد الأصل وعدم تسليم نتيجة الكشف الطبى، ومحسن مصطفى محمد، وحمل الطعن الخاص به رقم 10905 لسنة 10خاص، لاستبعاده من كشف المرشحين بدعوى عدم استيفاء شرط أداء الخدمة العسكرية.



وكانت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا، أعلنت الإثنين الماضي الكشوف الأولية للمرشحين علي مقاعد الفردي وعددها (5)، وضمت 27 مرشحا محتملا، بعدما جري استبعاد 2 لعدم إكتمال أوراقهم.





وعلى جانب آخر، أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان مراكز المحافظه انهت كافه الاستعدادات الخاصه باجراء انتخابات مجلس الشيوخ،حيث تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ بنطاق المحافظة والمزمع إجرائها يومي 11-12 من اغسطس المقبل، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا وذلك من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.



قرر المحافظ، الغاء كافة الاجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.



وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مأموري مراكز الشرطة وبمشاركة القوات المسلحة والمحكمة الابتدائية والمستشار العسكري والتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات المتخصصة والممثلة في التربية والتعليم – المنطقة الازهرية – الصحة لمعاينة كافة المراكز الانتخابية التي تقع في نطاق تلك الجهات.



اكد المحافظ، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.



شدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد اجراء الانتخابات بوقت كافي مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.



كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة امام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كافي من المقاعد بكافة المراكز الانتخابية وذلك لاحتواء المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإمكانية الادلاء بأصواتهم.



كما وجه المحافظ، مديرية التموين بتجهيز كميات إضافية من الخبز مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد كافة الاحتياجات اللازمة، كما وجه مديرية الصحة بوضع خطة تتضمن تجهيز عدد من سيارات الإسعاف لمجابهه أي احداث تقع.



كما كلف المحافظ، شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات من ضعف للمياه او انقطاع للكهرباء، موجها بتجهيز كافة الإمكانيات تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال عملية التصويت، كما وجه إدارة التفتيش المالي والاداري بالمحافظة، بالمرور الميداني على كافة المراكز الانتخابية مع اعداد تقرير مفصل لعرضة بصفة دورية.



وأكد "القاضي" على جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة، لاستقبال المرحلة الانتخابية المنعقدة بنطاق المحافظة، مشيرًا الي توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق.

تقدم مرشحين محتملين لانتخابات مجلس الشيوخ بطعون أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنيا برئاسة المستشار صالح الحامدى، ضد لجنة فحص أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، يتظلمان من استبعادهما من كشف المرشحين.