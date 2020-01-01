مدرب مانشستر يونايتد يدعم دي خيا رغم الأخطاء الكارثية

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 04:05 م
سولشاير
سولشاير
وكالات

وجه أوي جونار سولشاير كل الدعم لنجم مانشستر يونايتد ، دافيد دي خيا على خلفية الأخطاء الكارثية أمام تشيلسي والتي أطاحت بالشياطين الحمر من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وارتكب دي خيا (29 عاما)، هفوتين قاتلتين في المباراة التي جمعت مانشستر يونايتد وتشيلسي الأحد الماضي، ليتسبب في خسارة يونايتد بنتيجة 3-1، ويودع مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وطالب البعض بعد تلك الأخطاء، باستبعاد دي خيا من التشكيلة الأساسية ليونايتد.

ولكن سولشاير، قال إن اليونايتد، الذي ينافس على إنهاء موسم الدوري الإنجليزي في المربع الذهبي من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن يركز على مواجهة وست هام المقررة غدا الأربعاء.

وشدد في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه ووست هام على أن "هذا لن يكون مؤتمرا صحفيا عن دي خيا، نحن سنواصل دعمه. ديفيد يتحلى بقوة ذهنية كافية لمعرفة أن عمله يتعلق بالمران بقوة، والاستعداد للمباريات".

وأضاف "تعرضنا في النادي لبعض الانتكاسات، وخسرنا مباريات كبيرة قبل ذلك، واجتزنا ذلك وقدمنا مستويات مميزة. هذا ما يجب أن نفعله الآن.. لن نتحدث عن أشخاص حتى لا يشعر أي شخص أننا نفرض الضغط عليه".

ويستطيع اليونايتد صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62 نقطة، أن ينتزع المركز الرابع من ليستر سيتي إذا فاز على وست هام قبل أن يلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.

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