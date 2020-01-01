عاجل.. السيسي: خالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخي الملك سلمان

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.





جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس، اليوم الثلاثاء، بالعاهل السعودي، للإطمئنان على صحته، والتأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في الفترة المقبلة.





وقال السيسي: "أتقدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لأخى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، وأن يعود سريعًا لاستكمال مسيرته وقيادة بلاده، سائلين المولى عز وجل أن يلبسه ثوب الصحه والعافية، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وسائر الشعوب العربية".



