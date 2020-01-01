6 سنوات مشددة لتاجر مخدرات في المنيا وتغريمه 100 ألف جنيه



كان اللواء منتصرعدلى مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشمال الصعيد تلقى إخطارًا خلال عام 2019 يفيد قيام "م-ا" 27 عاما حاصل علي دبلوم مقيم بمركز العدوة بالإتجار في العقاقير المخدرة مستغلا إدارته لصيدليه داخل إحدى القرى.



أكدت التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات القانونية ومراقبة المتهم بالتنسيق مع مديرية الأمن داهم المقدمان محمد فاروق معبد محمود قرين ضباط الإدارة والنقيب سليمان محمد سليمان معاون مباحث العدوة بحضور أحد مفتشي الصيادلة المختصين سكن المتهم والصيدلية القائم بإدارتها وبتفتيشه عثر على 116 قرص ترامادول بالصيدلية وبينهم 6 أقراص بجيب بنطاله الذي يرتديه، 139 أقراص تحتوي علي مادة البريجابالين ومبلغ مالى قدرة 2380 جنيه وهاتف محمول.



أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات هي 116 قرص لعقار الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، 139 قرص تحتوي على مادة البريجابالين المضافة بالقرار 475 لسنة 2019 إلي الجدول الثالث المرفق بقانون المخدرات.



وعلي جانب آخر، أصدرت اليوم الثلاثاء الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمراة قرارا بتكليف الدكتورة منال فايز ابو سمرة استاذ الاشعة بطب المنيا للقيام باعمال مقرر المجلس القومى للمراة بمحافظة المنيا خلفا للدكتورة رشا المهدى لتقديمها استقالتها المؤقته بعد ترشحها على قائمة حزب مستقبل وطن لمقاعد مجلس الشيوخ عن المحافظة.



والدكتورة منال فايز ابو سمرة أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة المنيا وهى ابنة محافظة المنيا قدمت برامج ومبادرات لخدمة المرأة فهى اول من قامت بمبادرة رحلة المليون للقضاء على سرطان الثدى وشملت الرحلة لقاءات توعية للسيدات بالقرى والمراكز للتعريف بكيفية الاكتشاف المبكر لأورام الثدي.



كما تشغل عضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومقرها كلية الحقوق بجامعة المنيا وتعمل بقسم الأشعة بمستشفى الجامعة ومثلت مصر فى كثير من المؤتمرات العلمية خارج مصر.



قضت محكمة جنايات المنيا، حضوريا، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لتاجر مخدرات لإحراز وحيازة 255 قرص مخدر من عقار البريجابالين والترامادول للإتجار بهما، مع مصادرة المضبوطات وألزمته بالمصروفات الجنائية.