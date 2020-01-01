الإسماعيلي: نسعى للظهور بشكل جيد عقب عودة الدوري

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:54 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
علي نبوي
أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي، أن الفريق يضم لاعبين مميزين، لكن هناك ضغوط جماهيرية، في ظل رغبة الجماهير الإسماعيلاوية لتحقيق الانتصارات بشكل دائم.


وقال سعفان الصغير في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" مع أحمد حسن، والمذاع على راديو مصر:" بدأنا التدريبات منذ 15 يوم، ولعبنا مع أسوان وديا، وسنخوض مباراة ودية مع إف سي مصر اليوم، ومباراة آخرى يوم 24 يوليو الجاري، مع مصر المقاصة، لكن الوقت ضيق للغاية من أجل الاستعداد للدوري".


وأضاف: "نسير ببرنامج جيد، والإصابات العضلية خفيفة، لكنها أمور بسيطة، ونسعى للظهور بشكل جيد بعد عودة مسابقة الدوري، فترة التوقف كانت طويلة للغاية بسبب كورونا".


وواصل:" لدينا لاعبين مميزين، وفي البطولة العربية نخوض المباريات بجماهير ووصلنا إلى الدور قبل النهائي، هناك فرق شاسع بين الدوري والبطولة العربية في ظل غياب الجماهير".


وأكمل: "جمهور الإسماعيلي يريد الفوز دائما، لكن كرة القدم "مكسب وخسارة"، والأمور بعض الوقت تكون في غاية الصعوبة لدينا".

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